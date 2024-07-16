Группировка "Восток" заявила о срыве усиления передовых позиций ВСУ в двух районах

Группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Левадное и Чаривное. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного ", - сказал он.



Кроме того, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

Он добавил, что в течение суток подразделениями группировки были уничтожены до 125 военнослужащих противника, бронетранспортер M113, две буксируемые гаубицы FH-70, орудие Д-20, две единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта боепитания противника.