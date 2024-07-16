Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ у Вербового

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области и помогли штурмовым группам с минимальными потерями занять новые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового", - сказали в ведомстве.



Там отметили, что успешная работа тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты противника и произвести их зачистку.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем, добавили в Минобороны. "Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Боевики киевского режима, которые избежали зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции и отступить", - сказали там.