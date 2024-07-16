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Артиллеристы Северного флота поразили опорные пункты ВСУ из «Урагана»

Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов из РСЗО «Ураган». Минобороны РФ показало их боевую работу.

Минобороны показало кадры боевой работы морпехов
© ТК «Звезда»

На видео расчет «Урагана» оперативно выдвигается из укрытия на огневую позицию, разворачивает реактивную систему и прицеливается. Затем бойцы производят залп. Наблюдение и корректировку огня ведут расчеты разведывательных БПЛА. Результатом боевой работы расчета становится уничтожение опорников противника на правом берегу Днепра.

Наши артиллеристы работают днем и ночью, уничтожая из РСЗО «Ураган» бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ.

Ранее снайпер Дербент рассказал, как три дня выслеживал противника перед тем, как уничтожить его одним точным выстрелом. Он стрелял с расстояния 700 метров из окна второго этажа полуразрушенного дома и сразу попал в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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