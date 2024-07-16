Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили над Воронежской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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По имеющейся предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Губернатор отметил, что, исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в Воронежской области не объявлялась.

До этого сообщалось, что в Курской области в поселке Коренево после атаки беспилотников загорелся завод низковольтной аппаратуры, который производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Днем 15 июля стало известно, что обезвреженный в Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.