Киев обвинили в безразличии к проблемам мобилизованных

Украинские власти не заботят проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на мобилизованного украинца, пожелавшего остаться анонимным.

Он рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Кроме того, у него также случаются приступы тошноты. Однако, несмотря на это, его отправят на передовую, где он либо погибнет, либо останется инвалидом.