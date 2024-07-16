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Киев обвинили в безразличии к проблемам мобилизованных

Украинские власти не заботят проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на мобилизованного украинца, пожелавшего остаться анонимным.

Киев обвинили в безразличии к проблемам мобилизованных
© ТАСС

Он рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Кроме того, у него также случаются приступы тошноты. Однако, несмотря на это, его отправят на передовую, где он либо погибнет, либо останется инвалидом.

«Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал мужчина.

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