СМИ: США давят на Японию из-за отказа поставлять Украине летальное вооружение

США оказывают давление на Японию из-за отказа поставлять Украине летальное вооружение. Об этом пишет издание "Известия".

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Поставки летальных вооружений страна, ведущая боевые действия, запрещает Конституция страны. Однако в последние полгода правительство Японии дважды пошло на шаги, противоречащие духу этих положений, разрешив передачу США ракет Patriot, произведенных в Японии, и продажу истребителей нового поколения третьим странам. При этом для отправки этого оружия Украине США и другим странам-покупателям произведенных в Японии вооружений придется получить разрешение Токио.

В посольстве Японии в РФ подчеркнули, что страна по-прежнему не планирует поставлять летальные вооружения напрямую Украине, ограничиваясь поставками бронежилетов, небольших дронов, камуфляжа и гражданских транспортных средств. До этого стало известно, что Южная Корея намерена пересмотреть вопрос поставок летального оружия Украине. При этом Владимир Путин предостерег Республику Корея от поставок Киеву летального оружия, заявив, что они "будут ошибкой".