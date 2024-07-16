Белоусов поздравил военнослужащих бригад, освобождавших Урожайное

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов телеграммами поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, а также 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная ордена Суворова II степени бригада, командование и личный состав которой поздравил Белоусов, с первых дней СВО выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях и является одним из передовых соединений группировки войск "Восток".

"Сегодня военнослужащие бригады стойко и самоотверженно выполняют боевые задачи, продвигаются вперед и теснят врага на южнодонецком направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает на запад", - добавили в ведомстве.



Уточняется, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, двое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, 1 025 военнослужащих удостоены различных государственных наград.

С освобождением от врага населенного пункта Урожайное министр поздравил и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на шахтерском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", - приводится в сообщении текст телеграммы главы оборонного ведомства.

Уточняется, что трое военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1 000 - государственных наград.