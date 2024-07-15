В США признали доминацию России в зоне СВО
Российские военные в зоне проведения СВО адаптируются, укрепляют позиции, постоянно развиваются, заявил замминистра обороны США Уильям Лапланте. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Чиновник отметил, что ВСУ не могут похвастаться успехами на поле боя. Вместе с тем, ВС РФ существенно изменились в качественном плане.
«Русские стали очень, очень хороши», — скупо похвалил Лапланте.
Эксперты отметили, что оценка со стороны высокопоставленного чиновника обусловлена активными действиями группировок российских войск на всех направлениях, ростом технической оснащенности, качеством боевой техники.
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Напомним, что в 2022-2023 годах военные эксперты западных стран заявляли о возможном поражении России в ходе конфликта, полагали, что победа ВСУ усилит переговорные позиции Киева.
В 2024 году многие аналитики признали, что шансы ВСУ на победу стали минимальными, практически нулевыми. На этом фоне они призвали Киев к завершению конфликта и проведению мирных переговоров.