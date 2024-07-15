Российские военные в зоне проведения СВО адаптируются, укрепляют позиции, постоянно развиваются, заявил замминистра обороны США Уильям Лапланте. Об этом пишет The Wall Street Journal.

© ТАСС/Министерство обороны РФ

Чиновник отметил, что ВСУ не могут похвастаться успехами на поле боя. Вместе с тем, ВС РФ существенно изменились в качественном плане.

«Русские стали очень, очень хороши», — скупо похвалил Лапланте.



Эксперты отметили, что оценка со стороны высокопоставленного чиновника обусловлена активными действиями группировок российских войск на всех направлениях, ростом технической оснащенности, качеством боевой техники.

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Напомним, что в 2022-2023 годах военные эксперты западных стран заявляли о возможном поражении России в ходе конфликта, полагали, что победа ВСУ усилит переговорные позиции Киева.

В 2024 году многие аналитики признали, что шансы ВСУ на победу стали минимальными, практически нулевыми. На этом фоне они призвали Киев к завершению конфликта и проведению мирных переговоров.