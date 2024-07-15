Берлин не хочет поставлять Украине F-16

Берлин не хочет поставлять ВСУ истребители F-16. Об этом заявил официальный представитель Германии Штеффен Хебештрайт, передает «Известия».

Он отметил, что другие страны уже готовятся передать Киеву F-16 и летчики ВСУ проходят на них обучение.

«Практика оказания помощи Украине уже показала, что не будет ничего хорошего, если все будут пытаться поставлять все», — объяснил Хебештрайт нежелание Берлина поставлять Украине F-16.



В связи с этим он порекомендовал каждой стране сконцентрироваться на том, «что она может делать лучше всего».

Несмотря на это председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц ранее заявлял, что Берлин должен передать истребители ВСУ, поскольку ФРГ не может оставаться в стороне.