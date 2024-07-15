В Госдепе ответили на просьбу Киева наносить удары по пусковым площадкам РФ

Американская администрация считает нецелесообразным разрешать Украине удары оружием США по российским пусковым площадкам. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы решили, что это нецелесообразный шаг для Соединенных Штатов сейчас, в настоящее время", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не санкционирует такие удары.



Миллер отметил, что США разрешили Украине наносить удары американским оружием через границу, но пока не намерены выходить за установленные рамки.

Руководитель пресс-службы Госдепа добавил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

Выступая 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден заявил, что давать Киеву разрешение применять американские вооружения для нанесения ударов по Москве или на схожее расстояние вглубь территории России не имеет смысла.

Стало известно о расколе в НАТО по поддержке Украины

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже напрямую управляются военнослужащими стран НАТО и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.