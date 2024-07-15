В Германии рассказали о невосприимчивости будущего европейского истребителя к РЭБ

Европейский истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом пишет Defense News.

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По словам главы мюнхенской компании NeuralAgent Онура Дениза, европейский истребитель будущего получит ведомые беспилотники, которые вместо централизованного облачного алгоритма принятия решений будут использовать локальные модели, обменивающиеся данными с другими дронами. Взаимодействие беспилотников будет происходить по постоянно меняющимся оптическим, инфракрасным или радиоканалам, обеспечивающим постоянную связь.

Согласно Денизу, компьютерные симуляции на основе реальных сценариев продемонстрировали, что подобный подход поддерживал связь в неблагоприятных условиях РЭБ более 95 процентов времени, тогда как централизованные облачные модели — менее 0,5 процента. В NeuralAgent уверяют, что ее децентрализованные модели показывают достаточно высокую энергоэффективность. «Вы можете запустить их на [50-долларовых одноплатных компьютерах] Raspberry Pi, и они займут меньше гигабайта места», — сказал Дениз.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.