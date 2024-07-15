"Русские витязи" загнали в свой строй французский Mirage  F1 с дамой в кабине

На волне популярности известного маневра "Отошшел!" ветераны ВКС России порылись в домашних архивах и нашли фотографии зеркальной ситуации, которую тут же прозвали "Подошшел!".

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Над Балтикой пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-27, шедшая клином за военно-транспортным самолетом Ил-76, повстречала пару французских истребителей Mirage F1.

Кто хоть однажды видел выступление "Витязей", знает - перестраиваться и маневрировать они большие мастера. Как-то незаметно самолет ВВС Франции (пилотировала его, как уверяет хозяин фото, дама) оказался в середине строя между русских истребителей. Второй Mirage оттеснили в сторону (на одном из фото его нос торчит в нижнем правом углу).

"После нескольких минут полета строем Алексеев сказал в эфир: "Ну передайте ей, пусть отношение приносит", - пишет FighterBomber.



Гвардии полковник Андрей Алексеев - командир группы "Русские Витязи". Отношение - военный аналог заявления о приеме на работу.