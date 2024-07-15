Названы задачи, которые выполняют иностранные наемники на Украине

Наемники из США, ФРГ, Польши, Великобритании и ряда других стран в украинской армии разрабатывают сценарии боевых действий, рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Тема иностранных наемников стала постоянно подниматься в зарубежных и российских СМИ на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке экспедиционного корпуса на Украину.

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«Есть снайперы, есть диверсанты, есть специалисты, профилирующиеся на уничтожении бронированной техники. Есть и те, кто разрабатывает сценарии различных вторжений», — уточнил Матвийчук.



Журналисты отметили, что о присутствии иностранных наемников на том или ином участке фронта нередко становится известно при прослушивании радиоэфира — при гибели даже небольшого количества боевиков они сразу же просят об эвакуации.

В 2022-2024 годах, по данным Минобороны РФ, в зоне СВО было уничтожено большое количество «солдат удачи».