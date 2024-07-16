Над Курской областью уничтожили девять украинских дронов

Девять украинских дронов было уничтожено над Курской областью в течение дня. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов», — подчеркнул Смирнов.



По его словам, в результате атаки БПЛА в поселке Теткино были повреждены окна, фасады и ограждения в трех жилых домах, один легковой и один грузовой автомобили.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины совершили массовую атаку на жилые дома в Белгородской области. В трех квартирах было повреждено остекление, в одной из них пробита стена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.