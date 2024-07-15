В зоне СВО ликвидирован командир спецназа элитного полка ВСУ

В зоне СВО ликвидирован командир группы спецназа из 8-го полка сил спецопераций ВСУ капитан Сергей Слободян. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

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По его данным, украинский офицер был уничтожен на харьковском направлении. Украинские источники сообщают, что это произошло в ночь на 13 июля.

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В публикации Поддубного говорится, что 8-й полк ССО считается боевой элитой ВСУ, в мае спецподразделения, прошедшие усиленную подготовку по программе НАТО Advance, были переброшены под Харьков.

Минобороны РФ 13 июля сообщало, что российские военные ударили двумя ракетами "Искандер" по железнодорожному составу в Харьковской области. Ударом было уничтожено около 20 единиц техники ВСУ и около 120 военнослужащих.