В ФРГ назвали цель размещения дальнобойных систем США в стране

Целью размещения дальнобойных систем США в Германии является устрашение третьих сторон. Такое заявление сделал спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает «Известия».

По его словам, данное решение связано с изменением уровня угроз. Хебештрайт отметил, что Берлин сейчас активно обсуждает разработку высокоточных дальнобойных систем с другими европейскими государствами, в том числе Францией, Великобританией и Италией.

«Речь идет об устрашении, поэтому они должны быть очень дальнобойными и высокоточными, чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию», — добавил спикер.



Также он призвал к диалогу с Россией по теме разоружения, поскольку «нельзя исключать вероятность новой гонки вооружений».