На Западе признали неуязвимость авиабомб ФАБ-3000

Business Insider: Авиабомбы ФАБ-3000 практически невозможно сбить
Характеристики российских авиабомб ФАБ-3000 делают их почти неуязвимыми. Такое мнение выразило издание Business Insider.
"Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией", - отмечает издание.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша в ходе вашингтонского саммита НАТО достигли договоренности о том, чтобы совместными усилиями разрабатывать крылатые ракеты с большой дальностью полета.