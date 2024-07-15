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Business Insider: Авиабомбы ФАБ-3000 практически невозможно сбить

Характеристики российских авиабомб ФАБ-3000 делают их почти неуязвимыми. Такое мнение выразило издание Business Insider.

На Западе признали неуязвимость авиабомб ФАБ-3000
© Российская Газета
"Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией", - отмечает издание.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша в ходе вашингтонского саммита НАТО достигли договоренности о том, чтобы совместными усилиями разрабатывать крылатые ракеты с большой дальностью полета.

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