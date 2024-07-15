Названо количество отправленных весной в войска призывников

В России завершился весенний призыв граждан на военную службу, в Вооруженные силы и другие воинские формирования призваны и направлены 150 тыс. человек. RT на русском

«Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. №222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», - сказали в Минобороны. ТАСС

Весенний призыв на срочную службу в армии начался 1 апреля и завершился сегодня, 15 июля. Отправка новобранцев в войска стартовала 15 апреля. Перед отправкой призывникам выдали форму, несессеры, банковские и персональные электронные карты. ТК «Звезда»