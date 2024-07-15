Экс-адвокат Пашаев получил второе ранение в зоне СВО

В зоне проведения СВО получил ранение экс-адвокат Эльман Пашаев. Он попал под обстрел, когда ехал на машине в районе Марьинки. Об этом пишет SHOT.

Врачи диагностировали у Пашаева закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Экс-адвокат отметил, что не намеревается долго находиться в медицинском учреждении. Он добавил, что «боль от травм быстрее проходит на линии боевого соприкосновения».

Напомним, что Эльман Магеррам оглы Пашаев представлял интересы артиста Алексея Панина* (по решению Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов), певицы Кати Лель, актера Михаила Ефремова.

После начала СВО Пашаев начал заниматься поставками гуманитарной помощи российским военным. При атаке дрона под Угледаром был ранен в ногу и контужен.

*Внесен в реестр иноагентов в РФ.