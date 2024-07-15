Группа хулиганов напала на польских военных на границе с Белоруссией

Группа молодых людей вступила в стычку с военными польской армии, служащими на границе с Белоруссией, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Об этом сообщило Минобороны Польши.

"В ночь с 13 на 14 июля 2024 года на солдат, дежуривших на границе, напала группа из примерно 20 человек. Среди прочего, дело дошло до посягательства на физическую неприкосновенность солдат", - говорится в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).



В частности, утверждается, что напавшие "плевали на форму военных, делали оскорбительные жесты в их сторону и произносили в их адрес ругательства". Пограничная служба, военная жандармерия и полиция ведут расследование случившегося.

По данным польских СМИ, инцидент произошел в окрестностях населенного пункта Мельник в Подляском воеводстве недалеко от границы с Белоруссией. Они приводят размещенные в X видеоролики. На них видно группу молодых людей, которые выкрикивают оскорбления в адрес находившихся там военных и показывают в их сторону непристойные жесты. Полиция ведет розыск подозреваемых.