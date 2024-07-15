Российская ракета Х-38 разнесла двухэтажное здание с боевиками ВСУ

Видеокадры с применением российской ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38 размещены в Telegram-канале "Кирилл Федоров/Война История Оружие". Целью атаки стало двухэтажное заброшенное здание, где, по данным разведки, находился пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

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Высокоточный боеприпас прилетел в крышу, и объект практически рассыпался на кирпичи. По крайне мере, оно уже не годится для использования формированиями киевского режима.

Как отмечается, "тридцать восьмая" в очередной раз продемонстрировала свою эффективность и "взрывной характер".

Такие ракеты неоднократно применялись против различных стационарных объектов: средств противовоздушной обороны, укрепрайонов, переправ через реки различных типов, зданий и др.

Полет шеститонной башни украинского Т-64 показали на видео

Они имеют высокую скорость, как сообщается, она достигает почти 2700 км/ч, мощную боевую часть и достаточно большую дальность полета.