Зеленский не стал винить Сырского за неудачи на Харьковском направлении

Владимир Зеленский отказался давать оценку главкому ВСУ Александру Сырскому в контексте неудач, которые потерпела украинская армия на Харьковском направлении. ТАСС

«Я не хочу сравнивать, я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — ответил украинский лидер на просьбу журналиста оценить успехи Сырского на посту главкома. Он добавил, что также не знает, что случилось бы с украинской армией, если бы Валерий Залужный сохранил свой пост. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Сырский отправился с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Как отмечается, поводом послужили большие потери личного состава в зоне СВО. News.ru