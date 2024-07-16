Киев хочет видеть во главе Вооруженных сил Украины (ВСУ) большего «мясника», чем действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Офису [президента Украины] во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний», — написал парламентарий.

По его словам, в настоящее время Киев пытается отстранить руководство украинской армии, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя. Командование ВСУ осознает, что контрнаступление по требованию политического руководства может привести к катастрофическим последствиям, уточнил нардеп.

Дубинский также высказал мнение, что, дискредитируя действующих начальников ВСУ, офис президента Украины пытается привести на их места молодых командиров, придерживающихся логики «победа или смерть».

Ранее в США допустили замену главнокомандующего ВСУ. О желании президента Украины Владимира Зеленского обвинить Александра Сырского в неудачах украинской армии и снять с занимаемой им должности рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.