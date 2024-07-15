«Бомба судного дня» наносит сокрушительные удары по ВСУ

«Царьград» рассказал о применении «бомбы судного дня» - ФАБ-3000 - российскими силами. По данным канала, боеприпас способен уничтожить практически любую цель в зоне СВО. Известно, что с помощью ФАБ-3000 удалось поразить позиции ВСУ в Харьковской области.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Су-34 нанес успешный удар фугасной авиабомбой ФАБ-3000 массой более трех тонн по пункту дислокации ВСУ в зоне спецоперации. Военные подчеркнули, что удар наносился бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющим точно поражать цели с безопасного расстояния.

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Как отмечает «Царьград», воздействие ФАБ-3000 таково, что даже находящиеся в окрестностях солдаты ВСУ «надолго выбывают из строя». Телеканал рассказал со ссылкой на российского летчика Су-34, что бомба способна поразить практически любую цель. «Царьград» подчеркнул, что ФАБ-3000 М-54 можно преобразовать в планирующий боеприпас.

Телеканал отмечает, что выпуск таких боеприпасов в России стал массовым. Китайские СМИ обратили внимание на ФАБ-3000, назвав их «бомбами судного дня», противостоять которым ВСУ не смогут. Одно из китайских изданий назвало эти бомбы «критической угрозой» для украинской армии.