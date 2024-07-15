Полет шеститонной башни украинского Т-64 показали на видео

На Харьковском направлении украинский танк Т-64БВ остановился среди оставленных местными жителями домов. В этот момент со стороны кормы его атаковал российский FPV- дрон.

Летающий камикадзе врезался в крышу боевого отделения, после чего начался интенсивный пожар, закончившийся взрывом всего боекомплекта на борту, а это не менее трех десятков снарядов и пороховых зарядов.

В результате башню весом более чем в шесть тонн подбросило на значительную высоту, а затем она рухнула в паре десятков метров от развороченного корпуса.

Судя по последним данным, обнародованным в Telegram-канале Lostarmour, в составе формирований киевского режима на начало 2022 года числились 761 Т-64БВ/БВ, а сейчас их осталось 355 единиц.

По некоторым сведениям, в Чехии все-таки удалось организовать ремонт таких танков с помощью вывезенных с территории Украины специалистов ремонтных заводов.