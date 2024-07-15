В Балтфлоте началась неделя боевой готовности

В воинских соединениях и частях Балтийского флота началась неделя боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба БФ

Семь дней военные будут проходить комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления, заниматься слаживанием подразделений и руководить войсками. Кроме того, военнослужащие отработают отражение внезапной атаки противника на особо важные объекты. Тактико-строевые занятия при объявлении тревоги и обязанности должностных лиц при высшей степени боевой готовности также вошли в состав комплекса тренировочных мероприятий.

12 июля в Калининградской области прошли очередные учения Балтфлота.