Индия попросила Россию ускорить поставки четвертой и пятой эскадрильи зенитно-ракетных систем С-400, которые Москва планировала передать в 2026 году. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на источники. Lenta.ru

Со ссылкой на представителей Минобороны Индии агентство отмечает, что просьба была высказана во время недавних переговоров в Москве. «Российская сторона заверила, что рассмотрит запрос», — говорится в публикации. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Россия и Индия договорились нарастить военное сотрудничество. News.ru