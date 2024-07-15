Зеленский назвал число необходимых Украине систем Patriot

Вооруженным силам Украины требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы «полностью закрыть страну», заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что Киев в рамках соглашений по безопасности с разными странами подписал договоры на $38 млрд.

Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть или будет, — сказал Зеленский.



Он добавил, что страна получит от западных союзников несколько истребителей F-16. Но их будет недостаточно, чтобы сражаться на равных с российской авиацией, отметил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркуриус предположил, что Владимир Зеленский боится возможного прихода к власти в США экс-главы Белого дома Дональда Трампа. По словам эксперта, уже в январе 2025 года Киев может столкнуться с республиканцами, которые не хотят поддерживать продолжение конфликта с Россией. Аналитик подчеркнул, что это тревожный сценарий развития событий для Украины.