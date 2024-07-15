Баллистические ракеты российских ОТРК «Искандер» чрезвычайно сложно обнаружить из-за их маневренных возможностей, пишут авторы американского военного журнала Military Watch Magazine. Это является одной из главных особенностей тактических комплексов.

Ракеты запускают по полубаллистическим наклонным траекториям с апогеями около 50 километров, и [они] могут выполнять обширные маневры в полете на всей траектории полета. Это чрезвычайно затрудняет обнаружение или отслеживание ракет, — сказано в статье.



Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» позволяет поражать важнейшие объекты на территории противника, которые защищены различными средствами противовоздушной обороны. Дальность действия ракет, боевая часть которых весит 480 килограммов, достигает 500 километров. В качестве последних успешных примеров применения ВС России данных ОТРК издание приводит удар по американским ракетным комплексам Patriot в зоне СВО и уничтожение украинских Су-27 на авиабазе Миргород под Полтавой.

Германия тайно передала Украине большую партию оружия

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по украинскому железнодорожному эшелону. Атака была произведена двумя ракетами ОТРК «Искандер». В результате действий ВС РФ поражены порядка 20 единиц техники и до 120 бойцов ВСУ.