У побережья Крыма сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Крыма. Об том сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в районе 13:40 по московскому времени дежурные военные уничтожили дрон самолетного типа над акваторией Черного моря около западного побережья полуострова. По данным Минобороны, при помощи беспилотника ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

Ранее перехваченный украинский беспилотник повредил емкость для хранения нефти на территории топливно-энергетического комплекса в Малой Саханке Орловской области. По информации властей, пострадавших нет. Зафиксированные повреждения оцениваются как незначительные.

Помимо этого, в ночь на 15 июля средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в районе мыса Фиолент в Севастополе. Обломки дрона рухнули на территорию частного дома. Пострадавших среди мирного населения нет.