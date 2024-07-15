Германия тайно передала Украине большую партию оружия

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. Ura.Ru

«Помимо боеприпасов к Leopard 1A5 и Marder, имелись также два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1 (...) Украина надеется, что это поможет ей создать ударную группу», — отмечается в материале. Lenta.Ru

Ранее в США предупредили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Истребители четвертого поколения были спроектированы в годы Холодной войны и не рассчитаны на современные условия боев. ФедералПресс