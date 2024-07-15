Мобилизация, Белгород, штурм Харькова. Офицер ответил на вопросы об СВО

Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал сообщение мобилизованного офицера, который оставил весь прибыльный бизнес родственникам и ушел в зону СВО. Как он ответил на вопросы россиян о спецоперации?

Что рассказал офицер

«В этих ваших интернетах я часто вижу эмоциональные публикации и высказывания об ошибках наших солдат и офицеров, о „мясниках“ в командовании, которое одновременно излишне гуманно к противнику. Рассуждают об этом чаще всего постояльцы „московских (арбатских) гостиных“, посетители лучших ресторанов Москвы и Петербурга, постоянные клиенты элитных курортов Сочи. Они общаются про СВО не потому, что разбираются в военном деле или искренне переживают за страну, а потому что модно, потому что о специальной военной операции постоянно говорит президент. Также, посещая до 2022 года „московские гостиные“, я собрал целый круг своеобразных знакомых, которые сегодня задают мне вопросы, а иногда и рассуждают о них в публичном пространстве. Что ж, все диалоги сводятся лишь к нескольким тезисам. Дам ответы здесь», — написал офицер.



Он отметил, что ему задают вопросы о том, почему ВС РФ не могут «стереть Харьков в порошок».

«Почему вы не сотрете Харьков в песок, спрашивает у меня условная Марфа Васильевна. Дорогая Марфа Васильевна, давайте начнем с Ковеля или Полтавы. А у вас в одном городе бабушка, а в другом тетя, простите, забыл. Русская армия, русские солдаты и генералы не воюют с мирными жителями — мы беспощадны к врагу и помним настоящие цели и задачи СВО. „Солдат ребенка не обидит! Прикроет, вынесет, спасет“», — подчеркнул офицер.



Также он ответил на вопрос, почему Белгород до сих пор находится под обстрелами ВСУ.

«„По Белгороду все так же летит. Почему вы ничего не делаете?“ Мы уничтожили практически все украинские РСЗО „Вампир“ (давно про них не слышал), отодвинули врага, не дав ему возможности из минометов обстреливать русское приграничье. ВСУ будут атаковать мирных жителей всех русских регионов, пока не будет уничтожен киевский режим. Мы делаем все, чтобы защитить наших граждан, но против нас звери, которые могут отыгрываться лишь на мирных. Запад же продолжает накачивать ВСУ ракетными установками, отчетливо понимая, кто станет очередной жертвой украинского обстрела», — написал он.



Офицер ответил на вопрос о новой волне частичной мобилизации в России.

«Когда будет очередная волна мобилизации?! У меня здесь есть свое мнение, которое многим не понравится. Прежде чем мобилизовать рабочих и крестьян, нужно заставить работать в условиях военного времени посетителей как всех „московских гостиных“, так и работников ВПК, включая „тетю Свету в бухгалтерии“. Начните с себя: переведите ваши предприятия на круглосуточный режим работы, организуйте людей так, чтобы участник СВО мог в отпуске прийти в субботу в госучреждение и получить все необходимое. Естественно, платите за это людям деньги, которые вы продолжаете тратить, попивая шампанское в „московских гостиных“», — обратил внимание участник СВО.



В конце сообщения офицер попросил «посетителей московских гостиных» поддерживать президента России Владимира Путина не только на словах, но и на деле.