Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в Telegram-канале видео зачистки российскими бойцами населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. На кадрах с дрона видны развалины строений, между которыми перемещаются военные. В какой-то момент происходят взрывы.

Об установлении контроля над Урожайным Минобороны России заявило накануне. По данным оборонного ведомства, в настоящее время проводится зачистка и разминирование села.

Переход населенного пункта Урожайное под контроль российской армии очень негативно скажется на положении ВСУ, написал ранее военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, под угрозой окружения теперь Угледар — последний аванпост Украины на стыке Запорожья и ДНР.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что результаты прошлогоднего летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины сводятся к нулю. Он напомнил, что украинская армия в ходе боевых действий прошлым летом заняла села Старомайорское и Урожайное на стыке Запорожской области и ДНР. Первое ВС РФ взяли под контроль 10 июня, второе — 14 июля. По его словам, в настоящий момент ВСУ потеряли уже более 80% занятых тогда территорий.