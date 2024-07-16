За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) потеряли до 1920 человек. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Больше всего потерь противник понес в зоне ответственности подразделений группировок войск «Юг» и «Запад» — 560 и 545 человек соответственно.

Еще 815 военнослужащих ВСУ потеряли в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что украинская армия потеряла за сутки до 1,9 тысячи солдат. Больше всего человек личного состава ВСУ лишились в зоне ответственности группировки войск «Запад».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.