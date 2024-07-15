Силы ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства. ТАСС

Также было сбито 36 беспилотников и пять реактивных снарядов HIMARS. RT на русском

По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотника, 23710 единиц военной автомобильной спецтехники, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 1378 боевых машин РСЗО, 16586 танков и других бронемашин, а также 551 зенитный ракетный комплекс. Lenta.ru