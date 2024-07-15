Часов Яр: что происходит в самой «горячей точке» СВО

Российские войска вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из городской застройки, заставив их покинуть микрорайон «Канал», при этом украинским войскам дают «фантастические приказы». Что происходит сейчас на «самом горячем участке» в зоне спецоперации, в материале «Рамблера».

3 июля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль район «Новый» в Часов Яре Донецкой Народной Республики. А 14 июля стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск «улучшили положение по переднему краю».

«Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр», - говорится в заявлении Минобороны России.



В российском военном ведомстве также отметили, что ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих и два американских бронетранспортера М113 производства США.

ВС России освободили микрорайон «Канал»

Сперва об отступлении ВСУ сообщили неофициальные источники с обеих сторон конфликта, а 3 июля это подтвердило командование украинской армии, пишет «Московский комсомолец».

«Удержание микрорайона «Канал» было нецелесообразно, так как это угрожало жизням наших солдат. Наши позиции разрушены, поэтому командование приняло решение отойти на более защищенные и подготовленные рубежи», - заявил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.



Отступившие войска теперь на правом берегу канала роют новую линию обороны, рассказал осведомленный источник ИА «Регнум» с места событий, назвав освобождение восточной части города успехом.

По его словам, командование ВСУ делает ставку на водную преграду - канал Северский Донец - Донбасс. Несмотря на то, что воды там сейчас мало, это может стать проблемой для техники. При этом взятие города может осложнить то, что «в исторической части есть заводские цеха, более плотно застроены районы».

Немецкие наемники и возможная отставка комбрига ВСУ

В сражениях за город Часов Яр на стороне украинской армии принимают участие немецкие снайперы, следует из видео, размещенного на YouTube-канале издания Der Spiegel. Об этом пишет РИА Новости.

Один из наемников – Отто из Баварии – рассказал, что ему 49-лет и он прошел снайперскую подготовку в бундесвере, а теперь воюет на стороне ВСУ в районе Часова Яра.

В свою очередь издания «Страна.ua» со ссылкой на журналистку Анну Калюжную рассказало о том, что «основной сдерживающей силой в Часовом Яре» стала сейчас 24-ая бригада. При этом ей ставятся командованием «фантастические задачи», а командира могут снять за отказ их выполнять.

«Командиры, пытающиеся выходить из реалий, а не фантазии снимаются. А фантастические задачи никто так и не отменял», - рассказала журналистка, уточнив, что в последнее время сняли комбригов 14, 65, 79, 43, 68 бригад.



Чем важен Часов Яр?

Часов Яр важен из-за своего стратегического расположения – от Донецка до него всего 65 км. И его захват позволит решить ряд задач, в том числе открывает прямой путь на Константиновку и Дружковку.

Между этими населенными пунктами нет значительных преград, за которые могли бы удержаться войска ВСУ. Прорыв к Константиновке позволит перерезать снабжение противника в районе Торецка-Нью-Йорка и заставить его отступить, пишет «Московский комсомолец».

Также Часов Яр обеспечивает прямой доступ к Славянско-Краматорской агломерации, где украинское командование создает крупный оборонительный узел. Поэтому украинская армия будет пытаться удержать город до последнего.