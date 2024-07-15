Российская армия продолжает наступление как минимум на трех самых опасных для ВСУ участках фронта: завершает окружение Торецка, прорвалась в районе Нью-Йорка, продвигаются в западные микрорайоны Часова Яра и к северу от Очеретино. Такую оценку ситуации на фронте дает Центр восточноевропейских исследований (OSW).

Обрушение украинской обороны в Очеретино стало одной из причин отставки генерал-лейтенанта Юрия Содоля с поста командующего Объединенными силами. Подразделения российской группировки «Центр» освободили Очеретино 5 мая, после этого заняли большую территорию к северу и северо-западу, в том числе населенные пункты Архангельское (25 мая) и Новоалександровку (30 июня), сейчас они продвигаются в сторону Лозоватского, Воздвиженки, Тимофеевки и Барановки.

Таким образом российские войска стремятся перерезать дорогу «Покровск - Константиновка» — это один из главных путей снабжения украинских сил в ДНР. Дорога находится в зоне досягаемости российской артиллерии (от передовых подразделений уже менее 6 км), но пока полностью не взята под контроль.

Также продолжается окружение Торецка. Крупным оперативно-тактическим успехом стал прорыв в районе Нью-Йорка (поселок южнее Торецка). Российские войска продвинулись на 5 км вглубь украинской группировки, дойдя почти до железнодорожной станции «Фенольная».

Наступление в направлении Торецка предполагает, что Российская армия намерена предоставить себе некоторую свободу действий и сохранить оперативную неопределенность. Поскольку отсюда она может либо двинуться на север в сторону Часова Яра, либо продолжить движение на запад в поддержку наступления на Покровск.

OSW пишет, что бегство украинских войск из-под Нью-Йорка было связано с плохо организованной ротацией бригад в июне. Причем провал с ротацией стал причиной бегства и из восточной части Часова Яра. 4 июля представитель оперативно-стратегической группы «Хортица» подтвердил, что последние украинские подразделения отступили с окраин Часового Яра, так как дальнейшая оборона стала невозможной из-за разрушений.

За каналом «Северский Донец - Донбасс» продолжаются интенсивные бои. Российские войска подавляют последние украинские пункты сопротивления. Город находится под сильным артиллерийским обстрелом.

Канал представляет собой серьезное препятствие, поскольку его ширина составляла около 4-6 метров. Поскольку все насосные станции повреждены или разрушены из-за артиллерийских обстрелов, в канале остается гораздо меньше воды, чем раньше. Тем не менее, его крутые берега могут значительно затруднить любое движение, особенно механизированных сил, говорит Андрас Рач, эксперт по безопасности из Общества внешней политики (DGAP) в Берлине.

Чтобы хоть как-то успокоить общественность после череды фатальных провалов, ЦИПсО заявил, будто бы украинцам удалось стабилизировать линию фронта в районе сел Терны и Ямполевка. Но Заявления ЦИПсО опровергает даже американский Институт изучения войны (ISW). Он пишет, что Российская армия продолжает наступательные операции вдоль всей оперативной линии «Купянск - Сватово - Кременная», и никаких изменений на линии фронта в пользу украинской стороны нет.

Российские войска наиболее интенсивно наступают к северо-востоку от Купянска (в районе Синьковки), к востоку от Купянска (в районе Петропавловки), к юго-востоку от Купянска (в районе Песчаного и к северу от Берестова), к северо-западу от Кременной (в районе Макеевки) и к западу от Кременной (в районе Терен). Еще 6 июля российские войска уничтожили очередную украинскую переправу через реку Оскол недалеко от Купянска-Узлового (к югу от Купянска).

10 июля появилась информация, что российские войска наконец-то вошли в восточную часть Стельмаховки (к северо-западу от Сватово) и готовы взять Невское, проводя силовую разведку в этом районе.

ISW цитирует представителя украинской бригады, действующей на Купянском направлении: российские войска проводят рассредоточенные («москитные») атаки небольшими мобильными подразделениями, численностью от 3 до 7 хорошо обученных и экипированных солдат. Такие атаки не прекращаются в направлении Боровой (к западу от Сватово), периодически здесь используют бронетехнику.

Ситуация для украинской армии становится все более критической на фоне нехватки боеприпасов и пробелов в ПВО, пишет немецкое издание ZDF Heute. Российские войска продвигаются вперед медленно, но уверенно, имея численный перевес в личном составе, артиллерийских и ракетных боеприпасах.

ВСУ пытались укреплять оборонительные рубежи ускоренными темпами, однако недооценили возможности российских ракетных войск.