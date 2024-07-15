Бои в Харьковской области 15 июля: снайперши-биатлонистки, огромные потери

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают обстановку в Харьковской области сегодня, 15 июля 2024 года. Какие последние новости с этого участка СВО выходили, что происходит в Волчанске и Липцах? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области в понедельник, 15 июля

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск. Бойцами группировки „Север“ отражена одна контратака ВСУ на востоке города численностью до 20 боевиков. Потери противника составили до 10 нацистов. В районе Старицы противник предпринял 2 попытки контратаки малыми группами, успеха не имел, потерял до 5 боевиков убитыми. Один раз безуспешно контратаковал позиции „Северян“ на левом берегу Северского Донца. В районе многоэтажек зафиксированы небольшие продвижения штурмовых групп Бесстрашных на восток. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров», — передает «Северный ветер».



Авторы канал подчеркнули, что на Липцовском направлении ВСУ активизировались и трижды попытались атаковать позиции «Северян» в районе Глубокого.

«Намерения ВСУ своевременно вскрыты разведкой группировки „Север“, нанесено огневое поражение артиллерией и FPV-дронами до и в ходе их выдвижения. Уничтожено до 20 нацистов. Авиацией ВКС России нанесен 1 авиаудар ФАБ-1500 по пункту дислокации 13 бригады НГУ в районе н.п. Борщевая. За прошедшие сутки потери противника составили более 200 человек. Также вскрыто и уничтожено: три танка Т-72 в районе н.п. Слобожанское, Борщевая и Волчанск; две гаубицы М777 в районе н.п. Русские Тишки; гаубица М198 в районе н.п. Байрак; четыре 120-мм миномета в районе н.п. Зеленое, Липцы, Веселое и Избицкое; станция РЭБ „Нота“ в районе н.п. Чайковка; РЛС КББ AN/TPQ-64 в районе н.п. Веселое; два ПУ БпЛА; одна единица автомобильной техники», — подчеркнул «Северный ветер».



Авторы канала сообщили, что в Волчанске ВСУ из-за огромных потерь отказались от попыток перебросить подкрепление через реку Волчья.

«Вместо этого проводят перегруппировку и формируют сводные штурмовые группы из состава, сохранивших боеспособность, подразделений 71 оебр и 57 омпбр для прорыва нашей обороны. На Липцовском направлении противник продолжает перебрасывать отряды бывших заключенных для штурма н.п. Глубокое. В течении суток разведка выявляла и уничтожала дронами 7 групп ВСУ общей численностью до 40 боевиков, более 15 из них уничтожено», — добавил источник.



Военкор Геннадий Алехин рассказал, что минувшей ночью авиация ВКС России мощно отработала по позициям ВСУ на Харьковском направлении.

«Этой ночью мощно грохотало на территории Харьковской области, севернее Харькова, участок Липцы и Волчанск, где продолжаются упорные бои, а также восточнее Харькова и по направлению Золочевского района наши средства ВКС и ракетные комплексы наносили мощные удары по местам скопления противника, районам обороны, по скрытым огневым позициям зенитно-ракетных комплексов, а также комплексов РСЗО мощные взрывы раздавались на окраинах города Харькова, с двойной-тройной детонацией, их разрывы слышал весь Харьков. Противник по-прежнему перебрасывает свои резервы на два участка фронта, в сторону Липцев, и по направлению Волчанска. Замечено прибытие на территорию Харьковской области очередной партии наёмников из Франции», — написал он.



Алехин, ссылаясь на свои источники, отметил, что сейчас в ряды диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые находятся между Волчанским и Липцевским участками, добавились снайперши из стран Восточной Европы, а также из числа бывших биатлонисток Украины.

«Кстати, Украина, в последние 15 20 лет, славится своими биатлонистками, и, по моим сведениям, они прошли ускоренный курс боевого слаживания в лагерях под Харьковом и влились в состав этих диверсионно-разведывательных подразделений. Момент, о котором мало кто говорит, но он играет очень существенную роль в ходе боевых действий, особенно на Харьковском направлении — большую роль играют отряды обеспечения движения. Кстати, мы этим чего там скрывать игнорировали, особенно в начальный период СВО, когда наши маршевые колонны попадали под удары противника, потому что не было организовано сопровождение из числа сапёрных подразделений, а также отрядов и групп разведки. Сейчас эта работа налажена с учётом допущенных ошибок», — подчеркнул военкор.



По его данным, в Харьковской области ВС РФ контролируют 40 населенных пунктов, особенно на Купянском участке фронта.

«Здесь усилиями военно-гражданской администрации Харьковской области организовывают отряды самообороны из числа местных жителей освобождённых районов, которые активно помогают подразделениям российской армии, и, кроме этого, сами проходят тоже обучение. Весь ход боевых действий, в том числе на Харьковском направлении, не обходится без медийной составляющей. Последние 2-3 дня, киевские власти. Трубят наперебой, что ВСУ планируют доукомплектовать толи 8, толи 10, толи 12 бригад и собираются в ближайший месяц нанести мощный контрудар, в том числе на Харьковском направлении. К сожалению, продолжаются обстрелы наших приграничных территорий. За минувшие сутки были прилеты ствольной минометной артиллерии РСЗО по населённым пунктам Шебекинского городского округа, включая Шебекино, Есть, к сожалению, пострадавшие, и их число с каждым днем увеличивается», — добавил Алехин.



Минобороны РФ это никак не комментировало.