Украинская сторона потеряла больше 80% захваченных летом 2023 года территорий, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. NSN.FM

«Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск. На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях», — сказал Рогов. News.ru

Он отметил, что украинская армия в ходе боевых действий прошлым летом захватили села Старомайорское и Урожайное на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Первое ВС РФ взяли под контроль 10 июня, второе — 14 июля, подчеркнул Рогов. Газета.Ru