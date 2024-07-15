В "мангале" российского танка Т-54 сделали балкон для пулеметчика

Коллекция инновационных "мангалов" для российских танков пополнилась очередным выдающимся образцом. На фото - антидроновый козырек Т-54 с балконом для пулеметчика.

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Турель с крупнокалиберным пулеметом на командирском люке вот уже почти 80 лет является атрибутом советской школы танкостроения - какие бы дебаты вокруг него не велись. Даже у "Арматы", не имеющей командирского люка на башне, есть дистанционно управляемая установка с зенитным пулеметом "Корд".

Все поменялось с началом СВО: тактика применения танков, представления об их эффективной защите - и, в числе прочего, место командирского пулемета в современном бою. "Мангалы" против дронов закрывают башню целиком- вместе с ДШК (Т-54), НСВТ (Т-72, Т-80), "Кордом" (Т-90). С другой стороны, крупный стрелковый калибр при известной сноровке весьма полезен для борьбы с теми же дронами, да и для других целей.

Создатели образца, представленного на фото, попробовали совместить преимущества обоих подходов. Их мощный и стильный "мангал" в духе "острых козырьков" оснащен бронированным отделением для десанта и пулеметчика с доступом сзади через распашные двери. Ибо традиция возить на броне пехоту, защищая ее собой от вражеского огня и просто ускоряя передвижение, появилась у русских танкистов еще раньше командирских пулеметов.

"Мангал" получился выдающимся не только по уровню инженерной мысли, но и по высоте. Под мостом такой вряд ли пройдет, но для танка это не главное. Зато обзор у пулеметчика прекрасный.