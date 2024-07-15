Бывший разведчик посоветовал Пентагону опасаться российских кораблей

Появление отряда кораблей ВМФ России у берегов Кубы должно насторожить Пентагон. Так считает бывший старший аналитик разведки Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер. Она заявляет, что США просто не способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые несут эти корабли.

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Обо всем этом бывший разведчик сообщила изданию Fox News. На Кубу зашли ракетный фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Ребекка Коффлер отмечает, что "Казань" несла управляемые ракеты с дальностью полета 1,8 тысячи километров, "Адмирал Горшков" способен наносить дальние удары и вести противолодочную борьбу. Эти военные корабли испытывали противокорабельные ракеты в Атлантике по целям на дальности более 500 километров.

Ракеты, которые они несут, являются оружием нового поколения, их цель - преодоление противоракетной обороны США. Радарам и спутникам их трудно обнаружить, потому что они обладают гиперзвуковой скоростью и способны летать на малой высоте, маневрировать в полете, представляя серьезную угрозу. А у США нет подобных боевых возможностей в области гиперзвука.

Ребекка Коффлер говорит и об опасности самых тихих российских подводных лодок в мире. Их не всегда обнаруживают американские системы. В 2012 году, например, российская ударная атомная подводная лодка класса "Акула", вооруженная крылатыми ракетами, в течение нескольких недель действовала в Мексиканском заливе. И оставалась незамеченной, пока не покинула регион.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в США. Бывший разведчик уверена, что сегодня Россия может нанести удар по любой американской цели с дистанции противостояния, то есть без необходимости входить в суверенное воздушное пространство США или в территориальные воды.

Москва и Вашингтон сейчас подошли к крайне опасной траектории эскалации конфликта, особенно после того, как администрация Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России.

Американские лидеры принижали российскую угрозу в течение как минимум десяти лет, высмеивали российскую армию. Но мало делали для противодействия ее растущему военному арсеналу. В результате Россия обладает стратегическими возможностями, которые сократили пространство принятия решений президентом США во время кризиса до опасно низкого уровня. Ребекка Коффлер называет это профессиональным бездействием и некомпетентностью Пентагона и Белого дома.