Танкист "Леший" рассказал, как обманул ВСУ по рации

В Южной группировке войск есть танковый батальон, целиком состоящий из добровольцев. Часть из них до СВО имела дело с танками, другие стали наводчиками, механиками-водителями и командирами машин уже на фронте. Объединяет их одно: желание защитить страну и людей, оставшихся дома.Вернее, два: все танкисты быстро выучились и стали профессионалами. Некоторые теперь сами учат других.

"Два года назад я принял подразделение, состоящее из одних добровольцев. Большинство ранее никогда не имело дела с танками. Все пришли с гражданки, всех обучали с нуля", - рассказал командир батальона с позывным "Тверь".



Ему повезло - среди добровольцев оказалось несколько кадровых военных, ставших надежными помощниками. Например, командир роты "Леший" прослужил в армии 16 лет, затем уволился и занялся бизнесом. Но когда началась СВО, усидеть на гражданке он не смог.

"От меня здесь больше пользы. Я обученный, знаю, что и как делать. Как я могу с такими знаниями там сидеть и телевизор смотреть, когда мои ребята здесь воюют?", - приводит слова добровольца "Красная звезда".



Ротный, по собственным словам, подготовил уже три экипажа, за которые не стыдно: их хлебом не корми, дай выйти на передок, чтобы поразить цели. Его наводчик "Кинолог" уже на втором боевом выходе подбил украинский танк. Сейчас "Кинолог" - кавалер ордена Мужества, командир танка и готовится стать командиром взвода.

Да и сам "Леший" не только учебой занимается. Как-то его экипаж перехитрил украинцев. Работали они тогда вместе с БМПТ "Терминатор" и заметили, что каждый их выезд противник встречает плотным артиллерийским огнем и градом дронов. Танкисты заподозрили, что их переговоры по рации прослушиваются и решили этим воспользоваться. "Леший" сообщил в эфир, что из-за поломки сегодня не выйдет на работу, а сам тут же отправился на боевую задачу.

"В тот день мы отработали просто идеально: никто не мешал, ни одного прилета не было", - вспоминает его наводчик.



Воспользовавшись этим, их Т-80 выпустил по цели больше снарядов, чем обычно. Противник опомнился и начал огрызаться, лишь когда танк "Лешего" покинул позицию.

Под Авдеевкой танкисты подавляли огневые точки ВСУ, помогая продвижению наших штурмовых отрядов. Чтобы заглушить особо вредоносного пулеметчика, засевшего под эстакадой, они выехали на прямую наводку и стреляли, не обращая внимания на опасность, пока не сложили эстакаду на головы спрятавшимся под ней боевикам.