«Ох, как плохо для ВСУ»: военкор отреагировал на заявление Минобороны РФ

Взятие российскими силами населенного пункта Урожайное в ДНР — это «ох, как плохо» для ВСУ, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, под угрозой окружения теперь «вожделенный нами» Угледар — «последний аванпост Украины на стыке Запорожья и ДНР».

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Ну вот и официальное заявление Минобороны:

«Мы освободили Урожайное». Ох, как плохо это для ВСУ, ох, как плохо. Вожделенный нами Угледар, последний аванпост Украины на стыке Запорожья и ДНР под угрозой окружения, — пишет журналист.



По его словам, «кирдык Угледару» приблизит скорое взятие российскими бойцами Красногоровки. При этом, подмоги ВСУ ждать бесполезно, считает он. Западная помощь уже пришла и «тратится вовсю».

ВСУ жгут резервы в Харькове и Часов Яре, под Торецком и Работино. А вся помощь американская уже пришла, уже и она тратится вовсю — война с Россией дело дорогое, — констатирует он.



Об установлении контроля над Урожайным Минобороны России заявило накануне. По данным оборонного ведомства, в настоящее время проводится зачистка и разминирование села. Наряду с этим российские силы атаковали живую силу и технику нескольких бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР.