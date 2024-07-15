Как модернизация ФАБ-3000 повлияет на ход СВО

Модернизация бомб, в том числе ФАБ-3000, поможет России удержать превосходство в зоне спецоперации, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что процесс развития должен быть бесконечным. По словам эксперта, после модернизации ФАБ-3000 задачи в зоне боевых действий не изменятся.

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Мы должны работать над модернизацией оружия, чтобы удерживать свое превосходство и продолжать развиваться. Этот процесс должен быть бесконечным. После усовершенствования ФАБ-3000 задачи, конечно, не изменятся, — пояснил Литовкин.



Эксперт отметил, что их будут применять для поражения важных целей военной инфраструктуры противника, ударов по складам с боеприпасами, пунктам управления и живой силе. Он уточнил, что увеличение дальности поражения авиабомб позволит достичь новых целей, до которых раньше снаряды просто не долетали.

У нас также есть ФАБ-9000 с большей мощностью, но пока нет необходимости использовать и их. Дело в том, что такая авиабомба предназначена для поражения очень глубоких пунктов управления, где-то на 20–30 метров, либо расположенных в скалах. На Украине таких пунктов нет. За исключением Карпат разве что, но по политическим решениям туда удары не наносятся, — заключил эксперт.



Ростех ранее начал работы по увеличению дальности применения фугасных авиабомб разных калибров, включая ФАБ-3000. Такие боеприпасы с умными модулями используются в зоне специальной военной операции.