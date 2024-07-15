Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса по оповещению населения.

До этого сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской и Харьковской областях. Сообщения о тревоге в остальных регионах начали поступать в 08:16 по местному времени (совпадает с московским). В течение минуты они распространились на всю территорию Украины.

В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.

Также стало известно о взрывах в Староконстантинове и подконтрольном Киеву Херсоне.