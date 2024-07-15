Мобилизация: последние новости на сегодня 15 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 июля 2024, в материале «Рамблера».

Данные о добровольцах соберут на одной цифровой платформе

В России уточнили порядок подачи добровольцами заявлений для их пенсионного страхования в целях реализации закона, который позволил Росгвардии создавать добровольческие объединения, сообщает «Парламентская газета».

Такой приказ Фонда пенсионного и социального страхования вступает в силу 15 июля текущего года.

Заявления для корректировки сведений персонифицированного учета и внесения изменений в индивидуальный лицевой счет будут регистрироваться на Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере.

Пенсии военных будут проиндексированы на 5,1%

Пенсии военных в России с 1 октября проиндексируют на 5,1%, сообщает penzainform.ru со ссылкой на подписанный главой государства закон.

Согласно документу, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет равен 89,83%.

Повышение связано с уточненным прогнозом по инфляции. Изначально пенсии военных хотели проиндексировать на 4,5%.

Владимир Путин поблагодарил работников «Почты России» за помощь бойцам СВО

Глава государства Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам «Почты России», сообщает издание «Реальное время».

Президент отметил их помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул важность работы сотрудников «Почты России», благодаря которым была оперативно организована бесплатная пересылка почтовых отправлений и гуманитарных грузов для бойцов.

Это позволило каждому защитнику Отечества ощутить внимание и заботу близких людей.