В боях за Часов Яр на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие немецкие наемники. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале Der Spiegel.

На видео 49-летний снайпер Отто из Баварии рассказывает, что начал воевать в рядах ВСУ в 2022 году. Немецкий наемник действовал вместе украинскими пехотными отрядами на линии боевого соприкосновения.

По словам Отто, незадолго до съемки он был ранен. После лечения в госпитале военный вернулся на передовую.

13 июля в пророссийском подполье сообщили о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. Они находились в составе ВСУ в восточном районе города.

Ранее стало известно, что наемники, воюющие в рядах украинской армии, открыто кричат в радиоэфире. Таким образом они сообщают о потерях и необходимости эвакуировать раненых бойцов. Отмечалось, что иностранные военные также нередко используют сотовую связь, что позволяет российским военным вычислять их местонахождение.