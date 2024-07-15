Названо число уничтоженных за ночь украинских БПЛА над РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых – 15 над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.



Очередной БПЛА ВСУ уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Также еще один беспилотник сбит над Липецкой областью. Накануне расчет орудия "Нона-К" западной группировки российских войск сумел с первого выстрела уничтожить расчет беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

На видео показано, как орудие стреляет, после чего расчету поступает информация о том, что ему удалось поразить цель с первого выстрела. Отмечается, что интенсивность работы у расчетов "Нона-К" очень высокая, особенно когда нужно поддерживать огнем штурмовиков.