Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 июля 2024 года.

Операторы FPV-дронов поразили технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы российских FPV-дронов уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу противника, сообщает телеканал «Звезда».

Это произошло на Южно-Донецком направлении. Новые цели обнаружили разведчики, которые и передали координаты на командный пункт, после чего расчеты беспилотников нанесли точные удары.

Оператор дрона видит полет в режиме реального времени от первого лица.

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на покровском и торецком направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась на торецком и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Генштаб.

Там указали, что на торецком направлении ситуация напряженная, а самая горячая ситуация — на покровском направлении.

11 июля в Генштабе Украины заявили о тяжелой ситуации на покровском направлении.

ВС России разгромили подразделения восьми бригад ВСУ

Российские бойцы за сутки ликвидировали до 520 Военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщает news.ru со ссылкой на Министерство обороны России.

Противник также понес существенные потери в военной технике.

ВСУ потеряли четыре автомобиля, шесть гаубиц разного калибра производства американского и британского производства, станцию РЭБ «Анклав-Н». Также российские военные поразили склад боеприпасов противника.