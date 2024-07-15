СМИ: армия Израиля провела рейд в центре Газы

Армия обороны Израиля провела рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские СМИ.

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля провела операцию в лагере беженцев Аль-Магази. Четверо палестинцев были убиты, многие получили ранения, передают палестинские источники.

По их данным, израильские ВВС нанесли удар по мечети в лагере беженцев Аль-Буридж, также расположенном в центре анклава. Интенсивный артиллерийский огонь велся по лагерю Нусейрат, западным кварталам города Газа и восточным кварталам лагеря Аль-Буридж.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.